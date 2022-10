Governo Meloni, Cencelli: “Manuale rispettato al 100%”

(Adnkronos) – “Il manuale Cencelli è stato rispettato al 100%. Gli incarichi sono stati dati secondo le quote indicate. C’è qualche sbavatura, ma non eclatante”. A commentare la formazione del Governo è Massimiliano Cencelli, autore dell’omonimo Manuale, che sull’esclusione del leader dei moderati Lupi e dei centristi risponde all’Adnkronos: “Mica è finita la storia. Adesso ci sono altre cariche. Potrebbe essere che i centristi per compensazione ottengano altri posti. La Meloni da quello che ho letto non è stupida, ha capito la logica della compensazione”. “Guardi – sollecita – come sta portando avanti in modo intelligente la storia di Crosetto, anche se è stato uno sbaglio metterlo a ministro della Difesa. Crosetto è un uomo industria. Sarebbe stato meglio posizionarlo altrove, ad esempio a Leonardo”.