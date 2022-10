Governo Meloni, Calenda: “Autogol clamoroso Serracchiani”

(Adnkronos) – “Non ho mai visto un autogol clamoroso come quello di Debora Serracchiani che accusa Meloni di ‘volere le donne un passo dietro agli uomini’. Se l’opposizione del Pd è questa la destra può dormire sonni tranquilli”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, su twitter. Il premier Giorgia Meloni, nella sua replica prima del voto di fiducia alla Camera, si è rivolta direttamente alla deputata Debora Serracchiani: “Mi guardi, onorevole Serracchiani: le sembra che io stia un passo dietro agli uomini?”, le parole di Meloni rivolta alla capogruppo del Pd.

“Cara Presidente Meloni, che te ne fai della foto del passo avanti se sei sola perché non hai sostenuto le altre donne? Ne hai volute solo 6 al governo. Era la tua occasione e non hai mosso un dito perché il peso che le donne hanno nella società si trasformasse in potere per cambiare davvero le cose. Questo è tutto quello che so sull’emancipazione e la parità. Speriamo la prossima volta”, ha detto Serracchiani.