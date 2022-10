Governo Meloni, Berlusconi: “Situazione difficile ma fiducia convinta”

(Adnkronos) – “La situazione è difficile ma diamo comunque convintamente la nostra fiducia al governo …”. Lo ha detto Silvio Berlusconi parlando con i cronisti nel cortile interno di palazzo Madama. Ad accoglierlo la capogruppo azzurra al palazzo Madama, Licia Ronzulli.

Il leader di Forza Italia ha fatto ingresso nell’Aula del Senato, mentre stava per concludersi il dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e per ascoltare la sua replica. Ad attenderlo all’ingresso dell’Aula, tanti azzurri, vari candidati alle politiche che non ce l’hanno fatta a essere rieletti, qualche ex forzista. Una sorta di ‘processione’, come ai vecchi tempi, anche perchè è tutt’ora aperta la partita sui sottosegretari di Fi, nuova grana per l’ex premier.

Il Cav ha preso posto in seconda fila, seduto tra Ronzulli e Maurizio Gasparri, rileggendo il suo discorso e apportando le ultime sottolineature e correzioni. Berlusconi prenderà la parola dopo Matteo Renzi: il suo discorso a palazzo Madama, di fatto, rappresenta la ‘rentree’ in Parlamento dopo la ‘decadenza’.