Governo, Meloni agli alleati: “Serve esecutivo autorevole e di alto livello”

(Adnkronos) – Serve un governo ”autorevole” che ”parta dalle competenze”. Lo ha detto Giorgia Meloni parlando all’assemblea degli eletti in Parlamento di Fratelli d’Italia. “L’ho detto agli alleati e lo dico anche a voi che siete la squadra di Fratelli d’Italia in Parlamento: puntiamo a dar vita – ha detto – a un governo autorevole e di altissimo livello, che parta dalle competenze”. “Puntiamo a dare a questa nazione – ha assicurato la leader di via della Scrofa – il governo più autorevole possibile. Non c’è spazio per questioni secondarie rispetto a questo obiettivo”.

“Se e quando il presidente della Repubblica dovesse affidarci l’incarico, puntiamo ad essere pronti e il più veloci possibile, anche nella formazione del governo”, ha quindi aggiunto, continuando: “Lavoreremo per procedere spediti partendo dalle urgenze dell’Italia, come il caro bollette, l’approvvigionamento energetico e la legge di bilancio. Perché il nostro obiettivo è correre, perché non possiamo e non vogliamo perdere tempo. Tutto quello che faremo – ha detto ancora – sarà per difendere gli italiani e non saremo mai disposti a fare scelte che vadano contro l’interesse nazionale”.

“Siamo consapevoli – ha sottolineato ancora – del risultato che abbiamo ottenuto e sentiamo la responsabilità di dover affrontare una sfida di governo nella condizione più difficile nella quale l’Italia potesse trovarsi”.



“Abbiamo portato per la prima volta la destra italiana ad avere la leadership della coalizione di fronte ad una sfida di governo. È una sfida di cui sentiamo tutta la responsabilità e intendiamo affrontarla dimostrando serietà e capacità. E a voi dico: dobbiamo puntare al massimo. E vi auguro di vivere cinque anni di orgoglio e di vittorie”, le parole di Meloni, che ha quindi aggiunto: “Ogni qual volta entrerete in Parlamento dovrete pensare a tutti gli italiani che il 25 settembre hanno visto in noi la loro speranza e ci hanno messo in mano il loro futuro. Così come dovrete pensare a tutti quelli che non ci hanno votato perché, in alcuni casi, la speranza l’hanno persa. E dovremmo lavorare per far cambiare loro idea”.