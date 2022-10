Governo, Meloni a Vox: “Non siamo mostri né impresentabili”

(Adnkronos) – “Non siamo mostri, la gente lo capisce”. Giorgia Meloni ha concluso così il suo intervento alla festa di Vox a Madrid, dove ha parlato in video collegamento parlando in spagnolo. “Abbiamo resistito alle bugie e ai tentativi di dividerci – ha detto la leader di Fdi, parlando della situazione dei movimenti conservatori in Europa e negli Stati Uniti, da dove è intervenuto Donald Trump -. In Italia usano l’alleanza con Vox per definirci impresentabili, come probabilmente in Spagna si usa l’alleanza con Fdi per definire voi impresentabili. Ma possono essere davvero impresentabili dei movimenti politici appoggiati da milioni di cittadini? Ovviamente no”.

“Non dobbiamo avere paura del racconto mainstream, perché la buona notizia è che la gente non accetta una narrazione interessata. Vuole andare alle fonti delle notizie, senza mediazioni. Vuole capire e ascoltare, e quando ci ascolta, capisce che siamo tutto meno che mostri”, ha concluso Meloni. Inneggiando infine: “Viva Vox, viva la Spagna, viva l’Europa dei patrioti”.

“La straordinaria vittoria di Fratelli d’Italia e del centrodestra ha prodotto un grande entusiasmo” e se, sulla base della Costituzione, “avremo la possibilità di formare il nuovo governo avremo la grande responsabilità di dare risposte immediate ai problemi degli italiani”, ha detto la leader di Fratelli d’Italia. “Non abbiamo un minuto da perdere”, ha poi sottolineato Meloni, parlando in spagnolo ed elencando le varie sfide dinanzi alle quale si troverà il nuovo governo.

Il nuovo governo in Italia “non avrà un momento da perdere – ribadisce -, a cominciare dalla grave situazione in Ucraina dopo l’aggressione russa e l’inaccettabile tentativo di Putin di annettere nuove regioni”, ha quindi spiegato Meloni.

Per la leader FdI, l’Ue deve dimostrare di essere solidale e fissare un tetto al prezzo del gas per fermare la speculazione “sulla pelle dei cittadini”, chiamati a pagare insieme alle imprese “bollette insostenibili”. “Sul fronte dell’energia purtroppo vediamo le difficoltà che sta affrontando l’Ue. Continuiamo a sperare in una soluzione comune e duratura, come la decisione di un tetto al prezzo del gas contro la speculazione sulla pelle dei cittadini e speriamo che alla fine l’Europa dimostri di essere capace della solidarietà tanto annunciata, invece di soccombere a quelli che pensano che possono farlo da soli, sacrificando il destino di tutti gli altri”.