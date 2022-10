Governo, Meloni a eletti Fdi: “Nominati sottosegretari e viceministri”

(Adnkronos) – “Oggi ho nominato i sottosegretari e i viceministri. Molti di voi saranno coinvolti direttamente e molti altri avrebbero potuto esserlo per qualità e valore. Ho fatto il possibile utilizzando criteri di esperienza parlamentare oltre che nel settore specifico. Saranno molti i ruoli assegnati a Fratelli d’Italia e coordinandomi con i presidenti dei gruppi li indicherò seguendo criteri analoghi”. Così scrive la premier e leader di Fdi Giorgia Meloni nella chat dei parlamentari di Fratelli d’Italia, in un messaggio che l’Adnkronos ha visionato.

“Ovviamente tutti i nostri rappresentanti al Governo dovranno essere impegnati in un qualificato e qualificante lavoro di collaborazione con i parlamentari e i dipartimenti del partito – scrive Meloni – Sono certa che l’entusiasmo che ci accompagna in questi primi giorni vedrà ognuno di noi ancor più motivato a fare tutto il possibile tenendosi lontano da polemiche o metodi che nel passato hanno affossato partiti e governi”.

“Vi chiedo di segnalarmi per tempo ogni quesito e ogni situazione che possa danneggiare la nostra immagine come partito affinché possa affrontarla. Vi ricordo che Fratelli d’Italia si è distinto rispetto agli altri partiti per compattezza e umiltà” si legge nel messaggio.

“Le strutture ufficiali del partito e quelle che i Presidenti dei Gruppi predisporranno, in autonomia, secondo il mandato istituzionale e quello politico da me condiviso sono a disposizione. Qualora voleste proporre miglioramenti o altre forme di organizzazione che coinvolgano deputati vi invito a farlo esclusivamente attraverso il responsabile dell’Organizzazione Giovanni Donzelli o i Presidenti di Gruppo stessi”, scrive la presidente del Consiglio.