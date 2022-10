Governo, Lollobrigida: “Berlusconi non ci mette in difficoltà”

(Adnkronos) – “Berlusconi non ci mette nemmeno un po’ in difficoltà. La linea di Giorgia Meloni e Fdi è chiara”. Così Francesco Lollobrigida, deputato Fdi all’ingresso alla Camera. “Noi siamo e saremo con il popolo ucraino a difesa della libertà e della democrazia – ha affermato – Ma fieramente nell’asse occidentale in difesa del diritto internazionale. Questi sono gli impegni, che ha assunto Giorgia Meloni in campagna elettorale per quanto riguarda le esternazioni degli altri dovete chiederle a chi le ha fatte”.

Quelle di Berlusconi sono illazioni infondate? “Non dovete chiedere a me quello che fa Berlusconi. Dovete chiederlo a lui”, ha poi sottolineato.

“Si lavora alacremente alla formazione del nuovo governo – ha aggiunto – Se dovessimo la settimana prossima nei primi giorni avere un governo, sarà uno di quelli realizzati in maniera più rapida negli ultimi anni, in linea con le aspettative degli italiani”.

“Tentare di coinvolgere Tajani che è stato presidente del Parlamento europeo, in Europa da tanto tempo con un comportamento da sempre lineare sul piano internazionale, un esponente di punta del Ppe, che in ogni atto concreto ha sempre difeso l’alleanza occidentale , io credo sia sconveniente al di là del ruolo che incarnerà in futuro”, ha quindi affermato.