Governo, Kiev: “Berlusconi sotto effetto vodka, Meloni leader vera”

(Adnkronos) – “Qualsiasi crisi apre la strada ai leader veri. Mentre il signor Berlusconi è sotto l’impressione di vodka russa in compagnia ‘cinque amici di Putin’ in Europa, Giorgia Meloni dimostra quali sono i veri principi e la comprensione delle sfide globali. Ognuno sceglie la propria strada”, ha scritto il consigliere del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak in un tweet.

AMBASCIATORE – “Le dichiarazioni che abbiamo sentito nei giorni scorsi non rafforzano i rapporti tra i due Paesi. Speriamo che queste dichiarazioni siano state a titolo personale e che non sia la posizione ufficiale del governo”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore ucraino a Roma, Yaroslav Melnyk, a proposito degli audio di Berlusconi a margine della 13ma edizione del Festival della Diplomazia presso il Centro Studi Americani durante il quale è stato protagonista di un question time con gli studenti del corso di laurea in Global Governance dell’Università di Tor Vergata.

“Abbiamo sentito la volontà da parte del governo (italiano, ndr) di continuare e rafforzare la cooperazione tra i due Paesi” e abbiamo ricevuto “rassicurazioni sul sostegno all’Ucraina del governo italiano”, ha proseguito l’ambasciatore, aggiungendo che “l’Ucraina è pronta a collaborare con il governo scelto dagli italiani”.