(Adnkronos) – A livello Ue non c’è preoccupazione per l’arrivo al governo del centrodestra a trazione Fdi, piuttosto tra i leader c’è parecchia “curiosità”. In ogni caso, la politica estera italiana dovrebbe restare “invariata”. Lo spiega il presidente del Consiglio Mario Draghi, a Praga al termine del Consiglio Europeo informale.