Governo, Draghi lascia Chigi: applausi per il premier uscente

(Adnkronos) – Dopo aver consegnato la campanella al neo premier Giorgia Meloni, Mario Draghi passa in rassegna il picchetto d’onore nel cortile interno di Palazzo Chigi. Al termine dell’ultima ‘passerella’ da presidente del Consiglio, l’ex numero uno della Bce viene salutato dagli applausi dei dipendenti affacciati dalle finestre del palazzo.

Draghi ha contraccambiato alzando entrambe le mani con un sorriso. Poi, prima di andar via, ha stretto la mano all’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli e salutato i cronisti: ”Arrivederci”. Uscendo da Palazzo Chigi, Draghi ha sorriso ancora e salutato i giornalisti e le persone in piazza, prima di infilarsi in auto e allontanarsi.