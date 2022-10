Governo, Calenda: “Spettacolo Berlusconi orripilante”

(Adnkronos) – “Trovo lo spettacolo che sta dando, in particolare, Silvio Berlusconi abbastanza orripilante. L’idea che tu chiedi i ministeri che ti servono per i fatti tuoi, e metti una cosa per cui o c’è la Ronzulli o molli… Questo spettacolo per cui siamo tutti appesi alla Ronzulli che vuole fare il ministro è normale?”. Lo dice a ‘Che tempo che fa’ Carlo Calenda, leader di Azione.

“La risposta è no”, dice Calenda quando gli viene chiesto se il Terzo Polo sia disposto a sostituire Forza Italia in maggioranza in caso di rottura tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. “Questo no rimane come è rimasto quello ai 5 Stelle”, sottolinea. “Quello che abbiamo promesso agli elettori è questo”.

“Sarebbe molto singolare se dopo non essere andati insieme alle elezioni, noi scoprissimo che si può fare non il governo, ma l’opposizione insieme”, aggiunge. Al segretario del Pd Enrico Letta ho detto “facciamo un’opposizione sulle cose concrete. Non ho avuto risposta. Con i 5 Stelle per me è impossibile”, rimarca Calenda.