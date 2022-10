Governo, Belloni: “Non farò il ministro”

(Adnkronos) – “No, non farò il ministro”. Elisabetta Belloni, direttrice generale del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, toglie il suo nome dal toto-ministri del governo Meloni. “Faccio un altro lavoro”, afferma, intercettata dai cronisti nei pressi di Montecitorio.

Belloni, stando ai rumors nel toto-ministri per la casella di ministro degli Esteri in competizione con Antonio Tajani, sgombra il campo, ma non chiarisce se ci sono stati contatti con la premier in pectore Giorgia Meloni.