Giustizia, Nordio: “Stop automatismo su ergastolo ostativo”

(Adnkronos) – Sull’ergastolo ostativo “è stata accolta l’indicazione della Corte costituzionale”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in conferenza stampa dopo il Cdm. “Avevamo una indicazione da parte della Corte costituzionale, che si sarebbe pronunciata su alcune criticità di questa disciplina che riguardavano essenzialmente l’automatismo – ha spiegato -, cioè che per il semplice fatto di essere condannati per alcuni reati scattassero certi provvedimenti o limitazioni ai provvedimenti. Indicazione che è stata accolta e inserita nel decreto approvato. Non c’è più questo automatismo ma è devoluta al giudice tutta una serie di valutazioni”.

Per quanto concerne invece la decisione di rinviare l’entrata in vigore della riforma del processo penale, riguarda “il funzionamento degli uffici giudiziari. Sono consapevole delle difficoltà in cui versano le nostre procure, gli uffici del gip, le Corti d’appello. Abbiamo convenuto di accogliere il grido di dolore delle procure che avevano manifestato l’impossibilità di adeguare la loro operatività alle risorse disponibili”. Lo ha spiegato il ministro della Giustizia. “E’ una normativa che va nella giusta direzione”, ha ribadito.