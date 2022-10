Giustizia, Meloni: “Primo provvedimento Cdm importante e simbolico”

(Adnkronos) – “Avevamo promesso che saremmo stati veloci e veloci siamo… Stamane abbiamo provveduto ad approvare un primo decreto che secondo me è molto importante per i provvedimenti che porta al suo interno. Personalmente per me è anche a tratti simbolico…”. Così Giorgia Meloni nella conferenza stampa seguita al Cdm. ”Su proposta del ministro Nordio – ha spiegato il premier – abbiamo deciso di intervenire su una materia che ci sta particolarmente a cuore da diverso tempo, che riguarda il tema del carcere ostativo. E per rispetto del lavoro fatto dal Parlamento abbiamo deciso di prendere la norma così come votata alla Camera e inserita nel decreto. Sono molto contenta di questo provvedimento. Come avete visto, ho anche tolto il bavaglio al ministro Nordio…”, ha detto con una battuta la leader di Fdi.

LE NOMINE – Edmondo Cirielli, parlamentare di Fdi, sarà viceministro di Antonio Tajani alla Farnesina, mentre saranno sottosegretari agli Esteri il ‘totiano’ Giorgio Silli e l’azzurra Maria Tripodi, ha annunciato Meloni. Il giuramento dei sottosegretari nominati oggi dal Cdm ”si terrà mercoledì il 2 novembre”.

”Nel prossimo Cdm – ha poi spiegato – ci saranno anche le definizioni dei viceministri e ci sarà contestualmente anche la definizione delle deleghe dei ministeri che sono in preparazione e che verranno approvate nel prossimo Cdm di questa settimana”.

”Spero che nel prossimo Cdm ci siano le prime misure anche sull’energia” ha detto Giorgia Meloni.