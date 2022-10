Giuseppe Martucci presente B17 a Milano, ecco la nuova collezione uomo- donna

Domenica 2 ottobre 2022 dalle 20.30 all’Hollywood di Milano si è svolta la presentazione della collezione SS2023 B17. Una fila di persone all’ingresso in Corso Como già dalle 20.00 ha atteso impaziente di poter entrare.

Giuseppe Martucci, proprietario del brand, accoglie amici, personaggi noti del panorama italiano e stampa di settore in un’atmosfera creata ad hoc per esprimere lo spirito e la filosofia B17. Giuseppe Martucci ha accompagnato gli ospiti nel suo mondo carico di colore, energia, positività e speranza nel futuro, facendogli vivere una serata ricca di sorprese e performances.

Alle 22.00, in una location gremita, tra un drink e tanti sorrisi la sala principale si è trasformata in un palcoscenico dove modelle e ballerini vestiti B17 hanno coinvolto gli ospiti presenti in uno show a tempo di musica. Il pubblico ha potuto ammirare la collezione uomo e donna muovendosi a ritmo hip hop.

Anche quest’anno B17 di Giuseppe Martucci rompono gli schemi con una presentazione alternativa dove design, giovani, moda, musica e danza si combinano in una serata dal l’atmosfera esplosiva, colorata ed inclusiva come gli outfit on stage.

Nelle interviste televisive ho anche avuto la possibilità di porre alcune riflessioni collegate al costo della filiera del Made in Italy che. Un mio valore fondante per B17 e un principio che dovrebbe essere la stella polare verso cui tutti noi dovremmo muoverci. Compatti”.