Gioco dell’Anno e Gioco di Ruolo dell’Anno

(Adnkronos) – Per celebrare la decima edizione dei concorsi il Gioco dell’Anno e il Gioco di Ruolo dell’Anno (che Lucca Comics & Games dal 2013 dedica alle produzioni ludiche più interessanti pubblicate nel nostro Paese) e in occasione della tradizionale Conferenza Annuale in cui le Giurie incontrano giocatori, stampa e editori, quest’anno la manifestazione omaggerà il pubblico che interverrà all’incontro che si terrà a Villa Gioiosa domenica 30 ottobre alle 11.45.

A tutti i partecipanti alla conferenza, infatti, sarà consegnato un biglietto all’ingresso nella sala in cui avrà luogo l’incontro. Al termine dell’evento, saranno estratti due biglietti i cui possessori si aggiudicheranno, rispettivamente, una copia del Gioco dell’Anno 2022 e del Gioco di Ruolo dell’Anno 2022 autografate dai rispettivi autori.

Accorrete numerosi!