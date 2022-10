(Adnkronos) – La premier britannica dimissionaria Liz Truss ”verrà ricordata per la sua terribile ignoranza”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova commentando le dimissioni dalla carica di premier dopo 45 giorni in carica. ”La Gran Bretagna non ha mai avuto un primo ministro così imbarazzante”, ha aggiunto.