Gb, la premier Liz Truss si dimette dopo 45 giorni

(Adnkronos) – La premier britannica Liz Truss ha annunciato, in una breve dichiarazione a Downing Street, le sue dimissioni da leader del Partito Tory dopo soli 45 giorni in carica. Truss ha ammesso che “data la situazione, non posso attuare il mandato per cui sono stata eletta”. La premier uscente ha quindi reso noto che le elezioni per scegliere il suo successore alla guida del partito Conservatore, e quindi del governo britannico, si terranno entro la prossima settimana, come ha concordato con il Presidente del Comitato 1922, Sir Graham Brady che ha incontrato questa mattina. Truss ha anche precisato che rimarrà premier “fino a che non sarà scelto un successore”.

MACRON- E’ molto importante che la Gran Bretagna trovi ”stabilità il prima possibile”, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron commentando le dimissioni della premier britannica. ”Vogliamo, sopra ogni cosa, stabilità”, ha detto Macron incontrando i giornalisti a Bruxelles. ”Sul piano personale, sono sempre triste quando un collega se ne va”, ha aggiunto.