Gag Fedez-Suraci per consegna Power Hits Estate 2022

(Adnkronos) – Una consegna che si trasforma in gag tra Fedez e Lorenzo Suraci in diretta su Rtl 102.5. Oggi il rapper era ospite del programma ‘The Flight’, quando in apertura è arrivato in studio anche il presidente dell’emittente, l’editore Lorenzo Suraci, che ha consegnato al rapper la copia dei premi Power Hits estate 2022 che Fedez si era aggiudicato con ‘La Dolce Vita’ insieme a Tananai e Mara Sattei.

“Adesso sono pluripremiato, il presidente ha portato qui di nuovo i premi che ha distrutto”, ha detto Fedez riferendosi al fatto che durante il “Power hits estate 2022” all’Arena di Verona ad agosto Suraci era caduto proprio sui premi, distruggendoli involontariamente. “Questi che avete rifatto sono proprio quelli che Lorenzo ha rotto quella sera”, ha scherzato il rapper. “Grazie di tutto e scusa se ho rotto i tuoi premi”, ha aggiunto Suraci. “E’ stato un momento indimenticabile”, ha risposto divertito il rapper.

L’ultimo reel pubblicato sul profilo Instagram di Rtl 102.5, repostato poi da Fedez, in due giorni ha registrato 2,4 milioni di visualizzazioni: in quel video Suraci aveva annunciato proprio la consegna dei premi avvenuta oggi.​