FourKites ottiene il brevetto per una visibilità senza precedenti sulla documentazione completa per i trasporti via mare

Con il secondo brevetto in due anni, FourKites si conferma tra i leader nell’innovazione della supply chain, con una visione senza precedenti sulla documentazione per i trasporti via mare, che aiutano gli spedizionieri a ridurre i ritardi e a contenere al massimo i costi

FourKites, il leader della visibilità sulla supply chain, oggi annuncia che l'Ufficio brevetti statunitense ha concesso all'azienda il brevetto USA n. 11.461.731 per le sue soluzioni uniche di trasporto via mare. FourKites offre agli spedizionieri internazionali e ai relativi partner una visibilità completa su tutti i complessi requisiti in materia di documentazione, per ogni tappa delle spedizioni marittime.





Queste capacità sono disponibili per i clienti di Dynamic Ocean® di FourKites e offrono agli spedizionieri utili informazioni e automazione che consentono di identificare i casi di documentazione di supporto potenzialmente mancante, errata o incompleta e di risolvere il problema, il tutto all’insegna della rapidità e semplicità.

Congestione portuale, ritardi delle navi e documentazione sbagliata o incompleta sono problemi comuni per gli spedizionieri marittimi, che ogni anno sostengono spese di detenzione e controstallia (D&D) per milioni di dollari. Integrando i requisiti di documentazione internazionale con la visibilità del trasporto merci via mare, FourKites automatizza l’abbinamento tra spedizioni e documenti specifici, garantendo il superamento della dogana dei trasporti urgenti con una documentazione corretta e completa in ogni fase del viaggio.

“La reportistica e il monitoraggio automatizzati di FourKites sulle spedizioni marittime forniscono dati più accurati e in tempo reale che consentono a Canfor di rispondere alle richieste dei clienti più rapidamente, oltre che con informazioni aggiornate sulle nostre spedizioni in arrivo che altrimenti avremmo dovuto tracciare manualmente”, è la dichiarazione di Bob Hayes, vicepresidente della supply chain globale presso Canfor.

Questo ultimo brevetto, che fa seguito alla concessione del brevetto USA n. 11.017.347 per le capacità Smart Forecasted Arrival (SFA) di FourKites, sottolinea l’impegno dell’azienda, che punta a guidare l’innovazione continua per i casi d’utilizzo più complessi del comparto della supply chain.1

“Siamo entusiasti di offrire ai leader della supply chain globale ulteriori capacità uniche e innovative, che rispondono a un problema importante e gravoso della logistica”, è stato il commento del fondatore e CEO di FourKites, Mathew Elenjickal. “A differenza di altre soluzioni in commercio, che offrono una visibilità ‘track and trace’, le nostre ultime innovazioni per il trasporto via mare aggiungono un livello intelligente di automazione e visibilità integrati. Grazie questa tecnologia proprietaria gli spedizionieri internazionali possono accedere facilmente ai dati critici e necessari della supply chain per decisioni più rapide, per una gestione proattiva delle eccezioni e per migliorare la reportistica destinata ai partner della logistica. Quest’ultimo brevetto ci avvicina ulteriormente alla fornitura di visibilità su qualsiasi trasporto, in qualsiasi area”.

Nel corso degli ultimi anni, gli spedizionieri marittimi hanno fatto fronte a sfide senza precedenti; il solo primo semestre del 2022 ha visto interruzioni delle attività come blocchi portuali legati al COVID-19, mancanza di container, trattative per il lavoro e nuove legislazioni, e tutto questo ha portato a ritardi e congestione continui. Secondo la Relazione di FourKites sui trasporti marittimi mondiali relativa ai primi sei mesi dell’anno, la media dei tempi del transito marittimo globale ha raggiunto il picco di quasi 50 giorni e, rispetto alla prima metà del 2021, i tempi di trasporto sono saliti del 19% rispetto all’anno scorso.

Come contromisura, gli spedizionieri hanno adottato soluzioni in grado di fornire visibilità integrata e funzionalità avanzate per la gestione del trasporto merci mondiale. Nel corso degli ultimi 12 mesi, Dynamic Ocean di FourKites, una delle soluzioni di visibilità del trasporto merci marittimo più sofisticate in commercio, ha registrato un aumento dell’80% nella crescita della base clienti, tra cui l’adozione da parte di importanti brand globali del calibro di Cardinal Health, LyondellBasell, McCain Foods, Roehm, Rove Concepts e Yamaha Motors. Nello stesso periodo, il volume delle attività di monitoraggio marittimo di FourKites è aumentato del 240%.

Oltre ad aiutare gli spedizionieri a ridurre le crescenti spese di D&D, l’avanzata analisi sui trasporti marittimi di FourKites consente agli utenti di ridurre i costi di trasporto grazie alla priorità assegnata ai container sul punto di accumulare penali e analizzando performance e colli di bottiglia storici per ottimizzare i trasporti via mare. Le complete capacità di gestione delle eccezioni permette di risolvere facilmente i problemi legati ai ritardi dei container e di misurare parametri essenziali come la puntualità delle consegne e i costi di detenzione.

La piattaforma leader nella visibilità sulla supply chain FourKites® estende la visibilità oltre il trasporto fin dentro i cortili, i magazzini, i negozi e non solo. Ogni giorno tiene traccia di oltre 2,8 milioni di spedizioni via terra, rotaia, mare, aria, servizi pacchi e corrieri, ed è attiva su oltre 200 paesi e territori; FourKites combina dati in tempo reale e potente apprendimento automatico per aiutare le aziende a digitalizzare l'intera supply chain. Oltre 1.100 dei brand più noti al mondo, tra cui 9 dei 10 maggiori marchi di beni di consumo confezionati (CPG) e 20 delle 20 principali aziende alimentari e delle bevande, si affidano a FourKites per trasformare il proprio business e creare supply chain più agili, efficienti e sostenibili.

1 FourKites figura come leader nella relazione Critical Capabilities for Real-Time Transportation Visibility Platforms (Capacità critiche per le piattaforme di visibilità in tempo reale sui trasporti) di Gartner per casi d’utilizzo avanzati, comprese le capacità relative all’utilizzabilità, all’impegno necessario per l’implementazione, ai partner e alle reti di trasportatori.

