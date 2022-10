Formazione, Tomasi (Autostrade): “Futuro Paese si basa su competenze e giovani”

(Adnkronos) – “Il futuro del Paese si fonda sulle competenze e su quelle che sono le risorse più pregiate, i nostri giovani. Vogliamo lavorare in una dimensione di medio e lungo termine, abbiamo bisogno certamente di competenze nel brevissimo, e qui stiamo sviluppando delle academy. Ma abbiamo anche necessità di sviluppare la rete tra le più importanti aziende del Paese proprio per creare l’eccellenza della formazione”. Lo ha detto Roberto Tomasi, ad di Autostrade per l’Italia, a margine della presentazione, a Roma presso la Luiss Business School, di ‘Distretto Italia’, il nuovo progetto del Consorzio Elis, di cui guida il turno di presidenza.

“Abbiamo bisogno di ingaggiare le scuole nel medio periodo, e quindi tutti gli istituti tecnici, e anche le università per potere avere le competenze. Ma abbiamo bisogno anche di coinvolgere la scuola con l’industria e le istituzioni anche nel lungo periodo affinché i giovani possano scegliere consapevolmente nel momento giusto il proprio percorso”, continua Tomasi.

Per Tomasi “se noi pensiamo che nel Paese oggi abbiamo oltre 3 milioni di neet, tutti quei ragazzi che non hanno un lavoro, non lo cercano e non hanno titoli di studio, capiamo che abbiamo un problema grande per il Paese e dobbiamo costruire connettività e rete tra scuola, imprese e istituzioni”.