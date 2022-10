Fochesato Manageritalia Veneto: “Manager al centro dello sviluppo futuro”

(Adnkronos) –

L’Assemblea dell’organizzazione dei manager del terziario si è svolta stamattina a Padova con al centro la situazione attuale le previsioni del 2023.



Padova, sabato 29 ottobre 2022 – “Come manager siamo stati determinanti per la tenuta di aziende e lavorato intensamente negli anni della pandemia; ci stiamo adoperando anche per uscire dall’ennesima impasse, guerra, costi energia e inflazione”. Lo ha detto in apertura dell’Assemblea di Manageritalia Veneto il suo presidente Lucio Fochesato. Che nel corso del dibattito ha invitato con forza tutti i manager a “guidare una crescita sostenibile in tutti i sensi dando futuro alle aziende con nuovi modelli di business, innovazione e trasformazione digitale e un senso al lavoro delle persone, ancor più oggi in tempi di quit quitting. Importante per questo coinvolgere tutti e fare in modo che l’associazione abbia un ruolo decisivo nel supportare con servizi e scambio professionale e culturale i manager associati, portando il proprio contributo anche fuori dalle aziende sul territorio, nell’economia e nella società.

Durante l’Assemblea – che si è tenuta nell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova – Daniele Nicolai ricercatore, ha presentato l’esclusiva ricerca di CGIA Mestre per Manageritalia, facendo il punto su attualità e previsioni a livello economico. I dati dicono che, dopo il crollo del Pil nel 2020, la ripresa del 2021 è per il Veneto al +3,8%, con pieno recupero dei livelli pre-Covid. Il 2023 sarà a crescita zero. I consumi delle famiglie, crollati nel 2020 (-12,7%), evidenziano nel 2021-2022 una crescita, ma inferiore a quella del Pil, e torneranno ai livelli pre-Covid solo nel 2024.

Gli investimenti, che hanno recuperato nel 2022 i livelli pre-Covid, e saranno stagnati nel 2023. L’export veneto ha recuperato i livelli 2019 in un solo anno e mostra una crescita reale sostenuta nel 2022 e 2023, non solo grazie al favorevole cambio sul dollaro.

L’occupazione prevista nel 2022 al +3,1%, supera in crescita quella delle altre principali regioni e ci riporta ai livelli pre-Covid, mentre il tasso di disoccupazione (5,3%) è il secondo più basso d’Italia. Nel primo semestre 2022 l’occupazione dipendente +0,3%) è tornata ai livelli pre-Covid, resta ancora in leggero calo quella indipendente (-4,6%).

Dopo la presentazione da parte del vicepresidente Manuel Modolo di alcuni nuovi progetti per supportare i manager, l’altro vicepresidente, Carlo Terrin, ha poi ricordato in sintesi alcune delle azioni in atto sul territorio, grazie all’accordo con la Regione Veneto, a supporto dell’orientamento dei giovani (con i progetti Vivi da Manager con universitari che affiancano un manager per alcuni giorni e food4minds, dove è il manager ad andare a scuola, in aula a condividere con i giovani le caratteristiche del mondo del lavoro oggi).

Nel corso dell’incontro c’è stato anche un particolare momento di condivisione delle motivazioni per guardare avanti con fiducia. “Credere è il primo passo per vincere”. Questo il tema sviluppato dialogando con una sala affollata e coinvolta da Riccardo Pittis, ex giocatore di basket e oggi mental coach.

MANAGERITALIA Veneto (www.manageritalia.it) – Associazione veneta dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato, presente in regione con la sede di Mestre-Venezia e le delegazioni di Padova e Verona – associa oltre 2.000 manager ai quali fornisce una vasta gamma di servizi, di derivazione contrattuale e non, quanto mai validi ed evoluti: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero. L’Associazione, insieme ad altre 12 Associazioni dislocate sull’intero territorio nazionale e a una dedicata agli Executive Profesisonal, fa capo a MANAGERITALIA (Federazione nazionale dirigenti, quadri ed executive professional del terziario) la Federazione nazionale che rappresenta a livello contrattuale i dirigenti del commercio, trasporti, turismo, servizi e terziario avanzato. Oggi MANAGERITALIA ha in Italia oltre 38.000 manager associati.