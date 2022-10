Fdi, Meloni in sede partito per esecutivo nazionale

(Adnkronos) – La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni si trova nella sede del partito, in Via della Scrofa, dove si svolge la riunione dell’esecutivo nazionale di Fdi. All’ordine del giorno, ‘Scenari e determinazioni’ alla luce del risultato delle ultime elezioni politiche. Oltre alla presidente del partito, sono arrivati in sede, tra gli altri: Donzelli, Lollobrigida, Ciriani, Gemmato, Urso, Rampelli, Fitto, La Russa, Marsilio, Varchi, Rauti e Cirielli.

Se valuteremo la lista dei ministeri chiesti dalla Lega? “No, non è questa la sede. Giorgia Meloni, nel caso dovesse essere incaricata dal presidente Mattarella di formare un governo, ragionerà nel dettaglio delle persone migliori che possono occupare ruoli di responsabilità e lavorare al meglio”, ha affermato il capogruppo di Fdi alla Camera Francesco Lollobrigida, a margine dell’esecutivo.

“Stiamo parlando della fase storica in cui versa l’Italia e il mondo e ragionando della grande responsabilità che potremmo trovarci da qui a poco a incarnare con Giorgia Meloni – ha sottolineato – Se questo sarà, con disciplina, responsabilità, cercheremo di condurre l’Italia fuori dalle situazioni nelle quali i nostri cittadini e le nostre imprese si stanno trovando”.

Veto su Salvini al Viminale? “Non mi risulta”, ha risposto dal canto suo ai cronisti il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, arrivando alla sede di Fdi. “Nessuna polemica”, ha assicurato, in riferimento alla composizione del prossimo esecutivo di centrodestra. “Ci sono tre partiti che devono comporre un governo, è normale che discutano. Anzi, mi pare che le cose stiano andando benissimo”, ha aggiunto.