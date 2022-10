F1 Gp Messico 2022, Verstappen trionfa davanti a Hamilton e Perez

(Adnkronos) – Il campione del mondo Max Verstappen trionfa nel Gp del Messico 2022 di F1. L’olandese della Red Bull, scattato dalla pole position, domina la corsa, lasciando la leadership per pochi giri dopo il pit-stop e trionfando davanti all’inglese della Mercedes Lewis Hamilton e al messicano Sergio Perez, suo compagno di squadra. Quarto l’inglese della Mercedes George Russell che si lascia alle spalle le due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc, in difficoltà e mai in lotta per le posizioni da podio. A completare la top ten la McLaren dell’australiano Daniel Ricciardo, l’Alpine del francese Esteban Ocon, l’altra McLaren dell’inglese Lando Norris e l’Alfa Romeo del finlandese Valtteri Bottas.