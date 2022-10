Expensify offre ai commercialisti l’occasione di vincere un posto a ExpensiCon in Italia

A partire da oggi, Expensify mette in palio per i commercialisti cinque posti interamente spesati a ExpensiCon – il primo congresso globale dedicato alla contabilità ospitato dall’azienda nel maggio 2023 a Borgo Egnazia, in Puglia

PORTLAND, Ore.–(BUSINESS WIRE)–Expensify, Inc. (Nasdaq: EXFY), una superapp per pagamenti che aiuta le persone e le aziende di tutto il mondo a semplificare il modo in cui gestiscono il denaro tra spese, carte di pagamento aziendali e fatture, oggi ha annunciato il concorso “Win your spot at ExpensiCon”. Il concorso è aperto a tutti i commercialisti, ma solo cinque di loro vinceranno un posto per partecipare all’esclusivo congresso solo su invito per sé e un ospite.





“ Stiamo radunando 100 dei migliori e più brillanti professionisti del settore, e cinque dei posti più desiderati nella divisione contabilità ora sono disponibili a qualsiasi commercialista proveniente da ogni tipo di azienda, grande o piccola”, ha dichiarato David Barrett, fondatore e CEO di Expensify. “ Si tratta di un’opportunità senza precedenti per riunirsi in una comunità globale di leader del settore contabile con centinaia di anni di esperienza accumulata per pianificare la prossima generazione della professione. Insieme, possiamo identificare e risolvere le sfide più complesse che daranno forma a questo ambiente per anni a venire”.

ExpensiCon comprenderà un insieme di conferenze, tavole rotonde, discussioni informali, sessioni CPE, opportunità di networking individuale, workshop incentrati sulle strategie ed eventi VIP. Inoltre, i partecipanti e i loro ospiti potranno godere della bellezza della Puglia, con escursioni pianificate e mirate a creare nuovi rapporti sullo sfondo dell’intera regione, arricchite da lezioni di cucina in cui si imparerà a fare la pasta, degustazioni di vini, gite in barca, e molto di più.

Le edizioni precedenti di ExpensiCons a Bora Bora e Maui comprendevano partecipanti provenienti da società quali PwC, Deloitte, BDO, CLA, Baker Tilly, e EisnerAmper, oltre a oratori come Travis Kalanick di Uber, René Lacerte di Bill.com, Zach Nelson di NetSuite, e Rod Drury di Xero.

Il concorso “Win your spot at ExpensiCon” termina il 1° marzo 2023 e i vincitori verranno annunciati poco dopo. Comincia oggi – il tempo passa!

Informazioni su Expensify

Expensify è una superapp per pagamenti che aiuta le persone e le aziende in tutto il mondo a semplificare il modo in cui gestiscono il denaro. Più di 12 milioni di persone utilizzano le opzioni gratuite di Expensify, che comprendono carte aziendali, tracciamento di spese, rimborsi il giorno successivo, fatturazione, pagamento di fatture, paghe e prenotazioni di viaggio in un’unica app. Tutto gratuitamente. Sia che tu abbia una piccola attività, gestisca un team o che ti occupi di chiudere i conti dei clienti, Expensify ti rende tutto più facile, liberando il tempo per ciò che conta davvero.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Phong Le, press@expensify.com