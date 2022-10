Eurosets annuncia il lancio di Colibrì, il più leggero dispositivo per supporto vitale extracorporeo

MEDOLLA, Italy–(BUSINESS WIRE)–Eurosets, azienda leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di dispositivi medici avanzati, ha annunciato durante il 36-esimo congresso annuale della European Association for Cardiothoracic Surgery (EACTS), tenutosi a Milano nelle giornate del 5-8 ottobre 2022, il lancio di Colibrì, il più leggero dispositivo per supporto vitale extracorporeo (ECLS) attualmente disponibile sul mercato.





Colibrì va a completare ed espandere il portfolio Eurosets in ambito ECLS, con l’obiettivo di garantire il supporto extracorporeo temporaneo a pazienti che soffrono di disfunzione ventricolare, arresto cardiaco o insufficienza respiratoria in una varietà di diverse applicazioni cliniche, tra cui la rianimazione cardiopolmonare extracorporea (E-CPR), l’ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO) e il supporto circolatorio meccanico (MCS).

Dotato di una innovativa pompa centrifuga a levitazione magnetica che consente di trattare pazienti adulti, pediatrici e neonatali, oltre ad una serie di tecnologie atte al monitoraggio avanzato del paziente, e alla completa integrazione con ECMOLife, Colibrì è il più leggero dispositivo per supporto vitale extracorporeo attualmente disponibile sul mercato. Il rivoluzionario sistema sviluppato da Eurosets è anche l’unico ad essere fornito di una connessione wi-fi che consente di monitorare il paziente anche da remoto, garantendo così maggiore sicurezza e maneggevolezza per gli operatori sanitari. In aggiunta, un set di accessori unici sul mercato concepiti per movimentare il dispositivo anche in scenari di soccorso estremi, rende Colibrì l’unico dispositivo sul mercato ad essere veramente in grado di effettuare interventi salvavita ovunque ci sia una vita da salvare.

“A due anni dal lancio di ECMOLife, che ad oggi ha supportato circa 3.000 pazienti in condizioni critiche in più di 40 paesi al mondo, il portfolio prodotto di Eurosets si arricchisce con il lancio di Colibrì, un sistema altamente innovativo e con il potenziale di rivoluzionare gli standard attualmente in essere in questo ambito clinico”, ha commentato Antonio Petralia, Amministratore Delegato e Vicepresidente Esecutivo di Eurosets. “La nostra visione è quella di reinventare le modalità con cui vengono trattati I pazienti ECLS, rispondendo alle diverse necessità cliniche attraverso lo sviluppo di tecnologia medica a valore aggiunto e Colibrì è in linea con i nostri principi fondanti.“

Colibrì è attualmente in fase di introduzione in un numero selezionato di centri europei come parte del piano di lancio controllato, al seguito del quale seguirà un lancio commerciale a livello internazionale sulla base delle registrazioni locali.

Contacts

Eurosets Press Office



ilenia.franchi@elettrapr.it