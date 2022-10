Euro 2024, qualificazioni: Italia trova Inghilterra e Ucraina

(Adnkronos) – L’Italia è stata inserita nel Girone C delle qualificazioni a Euro 2024. Il primo avversario sorteggiato per gli azzurri è l’Inghilterra, il secondo è l’Ucraina. Gli azzurri se la dovranno vedere poi con la Macedonia del Nord, la squadra che ci ha buttato fuori dai Mondiali di Qatar 2022, mentre la quarta nazionale è Malta.

Campione d’Europa in carica, la Nazionale di Roberto Mancini si è presentata in prima fascia al sorteggio dei gironi di qualificazione al Campionato Europeo di Germania 2024, alla presenza del Ct e del presidente federale Gabriele Gravina. Le 53 nazionali impegnate nelle qualificazioni sono state suddivise in sette gironi da cinque squadre e tre gironi da sei. Al pari della altre tre finaliste della Nations League (Croazia, Paesi Bassi e Spagna), l’Italia è stata inserita in un gruppo da cinque squadre per poter partecipare alla Final Four in programma il prossimo giugno. Per il sorteggio la Uefa ha deciso di escludere la Russia.

Le gare di qualificazione si disputeranno dal marzo al novembre 2023. Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde classificate si qualificheranno direttamente per la fase finale, mentre gli ultimi tre posti saranno assegnati nel marzo 2024 attraverso i play off (semifinali e finali). Si qualificheranno ai play off 12 nazionali, che si contenderanno il pass per la fase finale dell’Europeo affrontando tre percorsi separati da quattro squadre ciascuno. Ad accedere agli spareggi saranno le vincitrici dei gironi di Nations League (dalla Lega A alla Lega C) a meno che non si siano già qualificate per la fase finale del torneo direttamente dalla fase a gironi dell’Europeo. Se una vincitrice dei gironi della UEFA Nations League delle Leghe A, B e C si è qualificata direttamente per la fase finale, accederà ai play off la squadra successiva meglio piazzata nella classifica della lega in questione.

Questo il quadro completo dei gironi di qualificazione a Euro 2024. Nell’urna non sono presenti la Germania padrona di casa e qualificata di diritto, la Russia esclusa a causa della guerra. Girone A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro. Girone B: Olanda, Francia, Repubblica d’Irlanda, Grecia, Gibilterra. Girone C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta. Girone D: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia. Girone E: Polonia, Rep. Ceca, Albania, Isole Faroer, Moldavia. Girone F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaigian, Estonia. Girone G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania. Girone H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino. Girone I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra. Girone J: Portogallo, Bosnia-Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein.