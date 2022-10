Empoli-Milan 1-3, vittoria rossonera al fotofinish

(Adnkronos) – Il Milan vince 3-1 sul campo dell’Empoli nell’anticipo serale dell’ottava giornata della Serie A 2022-2023. I rossoneri passano in vantaggio con il gol di Rebic (79′), l’Empoli risponde al 92′ con la punizione di Bajrami. Al 94′ e al 96′, le reti di Ballo-Touré e Leao regalano la vittoria agli ospiti. Il Milan sale a 18 punti e resta a 3 lunghezze dal Napoli. L’Empoli resta a quota 7.

I campioni d’Italia conquistanoil bottino pieno in una gara complicata dagli infortuni che falcidiano la rosa di Pioli: out Calabria, Saelemaekers e Kjaer. Il Milan nel primo tempo sfiora il gol con Leao, che si fa respingere da Vicario una conclusione ravvicinata dopo l’iniziativa di De Keteleare.

L’Empoli non rinuncia a pungere quando si aprono spazi per le ripartenze. Il Milan nella ripresa cerca di alzare la pressione: Giroud su punizione scheggia la traversa, Vicario salva su conclusione di Tonali. Ad una decina di minuti dalla fine, amnesia toscana. Leao può scappare servito da falla laterale, palla al centro per Rebic che deve solo spingere in porta: 0-1. L’Empoli reagisce e al 92′ trova il pari. Bajrami pennella una punizione da 22 metri sorprendendo Tatarusanu: 1-1. Il pareggio resiste pochi secondi, il Milan rimette la testa avanti e Ballo-Touré da pochi passi infila per l’1-2. L’Empoli cerca il miracolo nel finale, ma spalanca praterie davanti a Leao che al 96′ vola in contropiede e chiude i conti: 1-3.