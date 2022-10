EGR Italy Awards 2022, SKS365 si aggiudica il premio come “Employer of the year”

(Adnkronos) –

Roma, 21 ottobre 2022 – Serata di gala per SKS365 agli EGR Italy Awards 2022, in scena ieri sera all’Hotel Cavalieri di Roma a chiusura dell’EGR Italy Briefing 2022. Il gruppo internazionale di giochi e scommesse si è infatti aggiudicato la vittoria nella categoria “Employer of the year”, al debutto in questa edizione, che premia le politiche HR messe in atto dall’azienda e gli investimenti portati avanti nelle risorse umane.



Cultura aziendale, sviluppo del personale, delle competenze e della motivazione dei dipendenti sono i primi criteri per la valutazione dei candidati; particolare attenzione è stata prestata alla leadership e alla gestione delle risorse, al sistema di incentivi e benefit e alla qualità delle iniziative di formazione. Il riconoscimento premia innanzitutto “WORK.LIVE.PLAY”, l’innovativo modello di lavoro dinamico e flessibile lanciato da SKS365 circa un anno fa, che ha ridefinito completamente il rapporto fra datore di lavoro e dipendente, e di cui fa parte anche l’iniziativa #BREAKTHESTIGMA lanciata a inizio ottobre: un percorso di tre mesi focalizzato sul wellbeing e sulla salute mentale per i dipendenti dell’azienda, che si articolerà attraverso una serie di attività formativo/ricreative.

“Siamo onorati e orgogliosi di questa vittoria – ha dichiarato Brian Dean, Chief People Officer di SKS365 – Il riconoscimento come Employer of the year premia una nuova filosofia di concepire Il rapporto tra lavoratori e azienda, basata su dinamismo, flessibilità, coinvolgimento e benessere dei dipendenti. Sentirsi parte di una comunità che va al di là delle performance aziendali è il modo migliore per creare la propria routine lavorativa nel rispetto degli obiettivi di business. Il premio di ieri sera è per noi una ulteriore spinta all’evoluzione e al perfezionamento del WORK.LIVE.PLAY, perché diventi parte integrante della vita lavorativa dei nostri dipendenti”.