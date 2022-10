Egonu in lacrime: “Mi hanno chiesto perché sono italiana” – Video

(Adnkronos) – “Mi hanno chiesto addirittura perché sono italiana”. Paola Egonu in lacrime. La stella della Nazionale femminile di pallavolo, bronzo ai Mondiali in Olanda, si sfoga a bordocampo. Un video diffuso sui social mostra l’azzurra in lacrime. “Non puoi capire, è stancante”, dice Egonu rivolgendosi al syo procuratore Marco Reguzzoni. “Mi hanno chiesto addirittura perché sono italiana. Questa è la mia ultima partita con la Nazionale”, dice la 23enne, che milita in Turchia con la maglia del VafiBank. Qualche minuto dopo ai microfoni di Rai Sport Egonu precisa. “Sono molto stanca adesso, potrei prendermi una pausa dalla nazionale, non dico però di lasciarla”.