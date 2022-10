Dribbling Salute: la puntata del 30 ottobre, ospite Carolyn Smith

Lo sport come strumento di benessere, ma anche come spinta per la prevenzione delle malattie. Si parlerà di questo, e dell’importanza dell’alimentazione e di uno stile di vita sano nella puntata di “Dribbling Salute” di domenica 30 ottobre, in onda su Rai 2 alle 16.50.

Il segmento dedicato alla salute del rotocalco settimanale di Rai Sport, curato e condotto da Cristina Caruso con la dottoressa Monica Germani, avrà ospite in studio Carolyn Smith, ballerina, coreografa e presidente di giuria di Ballando con le Stelle che, oltre a raccontare la sua esperienza, fornirà una dimostrazione pratica della sua ultima creatura, la “sensual dance fit”, utile per tenersi in forma.

Con lei, anche per illustrare un nuovo progetto che le vede entrambe coinvolte, la professoressa Adriana Bonifacino, Responsabile del reparto di Senologia Clinica e diagnostica dell’IDI – IRCCS di Roma e docente di oncologia all’Università La Sapienza: nel mese di ottobre, da sempre dedicato alla prevenzione dei tumori, anche “Dribbling Salute” fa la sua parte.