Dopo il maltempo arriva la lunga Ottobrata bis: il meteo

(Adnkronos) – Maltempo con nubifragi al Sud, ciclone simil-tropicale dal Tirreno verso lo Ionio, temporali con intensità di 5.000 fulmini l’ora sulla Sicilia con allagamenti estesi, sono solo alcuni dei punti estremi toccati da questa ultima fase perturbata. La situazione di maltempo vedrà ancora residui colpi di coda fino alla tarda mattinata tra Puglia, Calabria e Sicilia; in seguito cambierà tutto.

Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito www.iLMeteo.it, prevede e conferma l’arrivo di un’eccezionale Ottobrata Bis. Dopo una prima lunga fase calda e soleggiata, registrata tra il 2 e il 10 ottobre e definita Ottobrata italiana, ecco il Bis. Dal weekend una decisa rimonta dell’anticiclone nordafricano porterà sole e caldo per un lungo periodo.

Per la prima volta l’Ottobrata Bis sarà eccezionale per almeno 4 aspetti principali.

Primo aspetto: nello stesso mese di Ottobre troveremo due lunghe Ottobrate con fasi calde e persistenti; in pratica uno dei mesi più piovosi ed instabili dell’anno, se la previsione venisse confermata, vedrà 20-25 giorni asciutti, soleggiati e caldi su 31.

Secondo aspetto: secondo i dati dell’Isac-Cnr, il periodo gennaio-settembre 2022 è stato il più caldo mai registrato dal 1800 ad oggi. Con l’Ottobrata Bis vivremo un’altra fiammata nordafricana con valori caldissimi e il 2022 continuerebbe ad essere il più caldo da 222 anni.

Terzo aspetto: le temperature saranno eccezionalmente calde per il periodo su quasi tutta l’Europa. Sono previsti valori di 8-10°C superiori alla media tra Francia e Germania, 6-7°C in Italia con 26°C a Roma, fino a 27°C nei fondivalle altoatesini, ancora di più in Sicilia e Sardegna con punte di 28-30°C all’ombra. Anche Milano sentirà il respiro nordafricano con massime fino a 24-25°C: ricordiamo che la media del periodo è circa 18°C, ricordiamo che sarà un’ondata di caldo estremamente tardiva, addirittura dopo la metà di ottobre.

Quarto aspetto: l’Ottobrata Bis sarà molto lunga. Inizierà nel weekend ed avrà una probabile durata di almeno 10 giorni, alcune emissioni modellistiche indicano persino la possibilità di alta pressione e tempo stabile fino alla prima settimana di novembre.

Prepariamoci dunque a vivere per la prima volta un’eccezionale Ottobrata Bis: dopo una fortissima fase di maltempo ancora in atto su alcune zone del meridione, cambierà tutto da Nord a Sud.

PREVISIONI NEL DETTAGLIO

Venerdì 14. Al nord: cielo velato con nebbie notturne, nubi in Valle d’Aosta e Liguria di Levante. Al centro: soleggiato salvo addensamenti tra Toscana ed Umbria. Al sud: miglioramento con ultimi rovesci su Puglia e Calabria fino al mattino.

Sabato 15. Al nord: soleggiato salvo nubi sparse su Liguria e zone alpine. Al centro: soleggiato salvo nubi sparse in Alta Toscana. Al Sud: soleggiato con temperature massime in aumento.

Domenica 16. Al nord: nubi in parziale aumento. Al centro: poco o parzialmente nuvoloso. Al sud: sole e caldo per il periodo.

Tendenza: Ottobrata Bis, con temperature in aumento e prevalenza di sole per gran parte della nuova settimana; probabili prevalenti condizioni di alta pressione fino alla fine del mese.