Dongying, Cina: un esempio e un punto di riferimento per la protezione e la governance ecologica

(Adnkronos) – DONGYING, Cina, 26 ottobre 2022 /PRNewswire/ — Le cicogne bianche orientali si sono recentemente insediate nella Riserva Naturale Nazionale del Delta del Fiume Giallo a Dongying, nella provincia dello Shandong, portando uno spettacolo unico nella regione (Video – https://english.dzwww.com/shandongnews/202210/t20221011_10923537.htm), secondo l’Ufficio Informazioni del Governo Popolare Municipale di Dongying. Benché il Delta del Fiume Giallo non sia un terreno di riproduzione abituale per le cicogne bianche orientali, la loro crescente popolazione nella riserva naturale è inscindibile dal continuo ripristino delle zone umide e dai progetti di miglioramento degli habitat in corso.

Dongying si impegna a lungo termine a farsi carico della principale responsabilità della protezione e della governance ecologica nel Delta del Fiume Giallo. A tal fine, ha fornito soluzioni tecniche per il ripristino ecologico e la governance attraverso il rafforzamento della cooperazione con oltre 30 istituti di ricerca scientifica, come l’Accademia cinese delle Scienze e l’Accademia cinese di Scienze forestali. Ha inoltre istituto otto basi di ricerca scientifica, che hanno raccolto più di 20 risultati di ricerca scientifica che possono essere riprodotti e promossi. Un delta del Fiume Giallo ancora più grandioso e vivace sta emergendo come risultato di una serie di progetti volti a migliorare gradualmente la biodiversità. Tra questi, la protezione dell’habitat per le specie chiave come le cicogne bianche orientali, i gabbiani dalla testa nera e le gru, così come la conservazione di piante autoctone come le tamerici cinesi e la soia selvatica e il ripristino della vita acquatica.

