Dodi Battaglia diretto da Fausto Brizzi: dal 9 novembre il nuovo spettacolo “Nelle mie corde”

Parte mercoledì 9 novembre dal teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano la tournée del nuovo spettacolo teatrale di Dodi Battaglia Nelle mie corde – canzoni & sorrisi diretto da Fausto Brizzi, che torna per la seconda volta alla regia teatrale.

Dodi e le sue chitarre saranno i protagonisti di un racconto in musica quella dei 50 anni con i suoi amici per sempre, ma non solo. Un Dodi mai visto che, oltre a suonare, aprirà il suo cassetto dei ricordi per condividere la sua parte più intima con il pubblico.

Il testo è stato scritto da Fausto Brizzi e Dodi Battaglia in collaborazione con Eleonora Lombardo, attrice/cantante che non mancherà di fare incursioni sul palco per divertirsi e cantare insieme al musicista.

Un dialogo intimo e divertente (a volte fino all’irriverenza!) fra l’Artista, la “sua memoria” e le sue inseparabili e fedeli “compagne di viaggio”, le chitarre, che porterà sul palco. Le stesse che lo hanno seguito in sala d’incisione e nelle esibizioni live durante tutto il suo percorso artistico segnando, con le loro diverse timbriche, l’evoluzione dello stile musicale dagli anni 60 ad oggi.

Ciascuno strumento sarà l’occasione per raccontare uno spaccato della vita di Dodi: un atto d’amore dove alla bellezza degli strumenti e dei loro suoni, si alterneranno cenni storici, aneddoti, retroscena, video spesso inediti e immagini pubbliche e private, legati a questo lungo percorso di successo che ha accompagnato la vita dell’Artista.