Diventa anche tu beta lettore di Licia Troisi

Licia Troisi torna a Lucca Comics & Games anche per il 2022 e lo fa dando appuntamento a tutti i suoi fan lunedì 31 ottobre ore 16:30 presso lo stand SFR102 per una speciale sessione di autografi. I primi arrivati, infatti, avranno la possibilità di ricevere il primo capitolo del secondo libro della serie “Le guerre del multiverso”, in libreria per Rizzoli da marzo 2023.

La madrina del fantasy italiano sarà presente tutti i giorni a Lucca Comics & Games e avrà i seguenti appuntamenti:

Venerdì 28 ottobre, ore 15 in Auditorium Fondazione Banca Del Monte Di Lucca: “Oscuri Talenti: il fantasy secondo J.M. Miro”

Sabato 29 ottobre, ore 16 in Sala Incontri Videogames: “Letargo spaziale: viaggiare fra le stelle… dormendo!”

Domenica 30 ottobre ore 15 in Auditorium San Girolamo: “La Fantasy tra USA, Australia e Italia”

Lunedì 31 ottobre ore 12 in Auditorium San Girolamo: “Match tra autori: Licia Troisi vs Francesco Dimitri”