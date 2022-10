Dinamo Zagabria-Milan, come vederla oggi in tv e in streaming

(Adnkronos) – Fischio d’inizio alle 21.00 per Dinamo Zagabria-Milan, il match di Champions League che si disputerà stasera allo Stadion Maksimir di Zagabria. Ecco come seguire la partita in tv e streaming.

Il match sarà trasmesso in tv da Sky Sport Uno (canale 201 di Sky) e su Sky Sport (canale 253 di Sky), mentre per lo streaming sarà possibile seguirlo su SkyGo, Now e Infinity+.

Per Stefano Pioli, allenatore Milan,”la Dinamo Zagabria – si legge sul sito Uefa – è una formazione che difende bene e riparte molto bene. Ha un giocatore molto bravo come Bruno Petković che fa salire la squadra e un altro giocatore come Mislav Oršić che è velocissimo. Avere compattezza ed essere lucidi nelle transizioni negative e positive sarà importante martedì sera. Noi stiamo bene. Abbiamo qualche acciacco, è evidente, ma stiamo bene sia mentalmente sia fisicamente. Conosciamo l’importanza della partita e l’abbiamo preparata al meglio”.