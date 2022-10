Dikembe Mutombo ha un tumore al cervello, annuncio Nba

(Adnkronos) – Dikembe Mutombo, ex stella Nba, ha un cancro al cervello. La lega ha annunciato che il 56enne congolese – ambasciatore della National Basketball Association e membro della Hall of Fame – si sta sottoponendo alle terapie necessarie ad Atlanta. Mutombo, centro dalle straordinarie qualità difensive, ha militato nella Nba dal 1991 al 2009 indossando le maglie di Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks e Houston Rockets.