DiGiEmme Serramenti: «La nuova frontiera della sicurezza sconosciuta ai più: le persiane e gli scuri in acciaio inox»

(Adnkronos) – Garantiscono sicurezza, comfort abitativo e si sposano con un nuovo concetto di personalizzazione estetica.

Parma, 28 ottobre 2022.Ripararsi dietro grate soffocanti che fanno sembrare la casa una prigione: sono sempre più numerosi gli Italiani che scelgono pesanti griglie per proteggere la propria abitazione, spesso con l’unico risultato di sentirsi prigionieri di antiestetiche inferriate.

«Ma una soluzione alternativa esiste, sebbene non tutti ne siano a conoscenza: sono le persiane e gli scuri di sicurezza in acciaio inox. Si tratta diun prodotto che adempie alle esigenze di sicurezza e nel contemposi inserisce armoniosamentenel contesto abitativo, adattandosi quindi all’estetica del palazzo o dell’abitazione», esordisce Alessandro Dall’Aglio, titolare con Sergio Giuffredi e Maurizio Marchini di DiGiEmme di San Polo di Torrile (PR), azienda leader nel settoredegli infissi e dei serramenti di sicurezza.

A tutt’oggi, infatti,le persiane e gli scuri in acciaio inoxsono sconosciute ai più: «È vero – continua Marchini –molti ignorano l’esistenza di queste soluzioni assolutamente performanti che hanno caratteristiche uniche di sicurezza e resistenza, ma soprattutto un impatto estetico studiato per integrarsi alla perfezione in ogni contesto architettonico».

Soluzioni dalle grandi prestazioni, quindi, che strizzano anche l’occhio all’estetica, prosegue Marchini: «Il grande assortimento di finiture permette di sostituire scuri ormai vetusti e poco sicuricon prodotti che garantiscono la massima protezione. Questa è la prima garanzia che bisogna pretendere da un prodotto di alto profilo come le persiane in acciaio, ma ovviamente non si può dimenticare l’aspetto estetico».

Creare un infisso ad hoc oggi è, quindi, possibile: «Noi di Digiemme – conclude Giuffredi – abbiamo ideato una linea di persiane e scuri di sicurezza chiamata Vega che oltre a racchiudere tutte le esigenze di sicurezza di un prodotto innovativo come questo può anche essere personalizzata con le finiture, le texture ei colori desiderati. Ciò rende il prodotto adatto ai più svariati contesti, anche quelli che hanno dei severi vincoli architettonici,poiché può tranquillamente sostituire gli infissi preesistenti mantenendo intatto o migliorando lo stile della casa».

Nella giungla delle proposte scegliere un prodotto affidabile, di alta qualità e che si armonizzi perfettamente al contesto abitativo non è semplice: è quindifondamentale rivolgersi a un’azienda specializzata che vanti tanti anni di esperienza nel settore e che garantisca la realizzazione di un infisso su misura, tailor-made e corrispondente alle esigenze non solo di sicurezza ma ancheestetiche.

