Deliveroo-Croce Rossa: accordo per contrasto a povertà alimentare

(Adnkronos) – Riparte e si rafforza la collaborazione tra Deliveroo e Croce Rossa Italiana. Grazie ad un accordo firmato da Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italia, e Francesco Rocca, presidente nazionale della Croce Rossa Italiana (Cri), ha preso il via la campagna di raccolta fondi che permetterà di donare utilizzando la app di Deliveroo, arrotondando il conto al momento del pagamento. Tutte le risorse raccolte, insieme ad una donazione diretta di Deliveroo, vengono trasferite alla CRI per il contrasto alla povertà alimentare e per dare sostegno alle persone e alle famiglie in condizione di disagio economico e sociale.

Giunta alla sua terza edizione, quest’anno la campagna lanciata dalla piattaforma leader dell’online food delivery e Cri – che è parte dell’iniziativa globale ‘Full Life’ per il sostegno ai territori e alle comunità nelle quali la piattaforma opera – raddoppia il suo impegno. Fino al 30 settembre 2023, gli utenti di Deliveroo potranno aggiungere una donazione al momento del pagamento e supportare così la Cri.

Nel nostro Paese, secondo i dati della Croce Rossa Italiana, le persone a rischio di povertà alimentare – cioè con difficoltà ad accedere ad alimenti sicuri, nutrienti e in quantità sufficiente per garantire una vita sana e attiva rispetto al proprio contesto sociale – sono il 22,3% dell’intera popolazione. Con la pandemia, la povertà alimentare è diventata una questione sociale ancor più preoccupante, come non lo era da almeno 30 anni. Un problema che ha visto i Comitati della Cri sempre più impegnati nella consegna di aiuti alimentari e di beni di prima necessità alle persone più vulnerabili.

Per continuare a farlo è necessario che la rete territoriale della Croce Rossa Italiana non si indebolisca. Proprio per questo motivo, i fondi raccolti attraverso la campagna saranno utilizzati per il potenziamento dei servizi e delle reti territoriali, l’innovazione gestionale e lo sviluppo del sistema logistico dei Comitati della Cri. Sono queste, infatti, le strutture di base che permettono la distribuzione di prodotti alimentari e beni di prima necessità, attraverso i quattro canali utilizzati da Croce Rossa Italiana: la consegna di pacchi, l’attività degli empori e delle mense, la distribuzione di cibo mediante le Unità di Strada.

“Quello tra Deliveroo e Croce Rossa Italiana è un rapporto ormai consolidato”, ha detto Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italy, che ha aggiunto: “La nostra collaborazione nasce dal supporto alimentare alle persone e famiglie più in difficoltà e, nel corso degli anni, si è estesa fino a comprendere attività dedicate ai rider, come i corsi di primo soccorso, e ai componenti del team Deliveroo in Italia che hanno affiancato i volontari CRI nel confezionamento dei pacchi alimentari destinati ai più bisognosi nell’ambito di progetti di volontariato aziendale. Si tratta dunque di una collaborazione che coinvolge in modo trasversale Deliveroo in Italia, fino a diventare parte stessa della nostra identità e del modo in cui vogliamo essere presenti ed operare in un mercato così importante per Deliveroo come quello italiano”, ha sottolineato ancora.

“La povertà alimentare è un’emergenza che, con la pandemia, ha raggiunto picchi preoccupanti nel nostro Paese. Aumenta infatti costantemente -ha spiegato Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana- il numero delle persone che chiedono aiuto ai nostri Comitati. Nel corso degli anni ad essere cambiata è l’identità delle persone che si affacciano ai nostri servizi: l’incremento riguarda soprattutto i nuclei familiari, per i quali il problema oggi è scegliere se pagare le bollette o comprare il cibo”. “Ringrazio Deliveroo Italy che, già da tempo, supporta le nostre iniziative per contrastare questa piaga inaccettabile mettendosi, attraverso il volontariato aziendale, anche al fianco dei nostri volontari”, ha concluso.