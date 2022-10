Dalla Chiesa deputata “emozionata”, ma la registrazione viene rimandata

(Adnkronos) – “Emozionata, molto”. Così la neodeputata e volto noto del piccolo schermo, Rita Dalla Chiesa, arrivando a Montecitorio per la registrazione da eletta, nella Sala Mappamondo allestita per l’occasione. In realtà, per la parlamentare di Forza Italia – come per molti altri eletti – spunta il problema ‘prenotazione’: in molti, compresa Dalla Chiesa, sono arrivati ignorando che c’era bisogno di chiamare e prendere appuntamento. Tanto che poco dopo un ‘commesso’ invita gli eletti a chiamare i gruppi per prenotarsi già domani o al più tardi mercoledì. Così anche Dalla Chiesa va via. “Vabbè – scherza prima di allontanarsi – ho rotto il ghiaccio, annusato un po’ l’aria…”. Poi chiede indicazioni per uscire ma evitando il portone centrale: “Preferisco dribblare i fotografi…”, spiega con un sorriso prima di allontanarsi.