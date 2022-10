Da noi a ruota libera, Valeria Marini attacca Malgioglio: “Ci sono rimasta malissimo per i commenti”

Ospite di Da noi a ruota libera, Valeria Marini si è sfogata con Francesca Fialdini sulle dure parole che Cristiano Malgioglio ha riservato alla sua performance nell’ultima puntata di ‘Tale e Quale Show’, condotto da Carlo Conti.

Ci sono rimasta malissimo per i commenti di Cristiano Malgioglio nell’ultima puntata. Io ho molta ironia, però quando mi ha detto che più che Shakira sembravo una sciagura mi ha molto ferita, anche pensando a tutte le persone che hanno lavorato su di me. Nessuno può paragonarsi a Shakira, ma cerco di fare del mio meglio. Ho avuto una crisi di sconforto perché metto il massimo, mi impegno dal lunedì al venerdì per prepararmi alla diretta”.

ha confessato la showgirl