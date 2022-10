Da noi a ruota libera, la puntata del 30 ottobre

Domenica 30 ottobre, alle 17:20 su Rai1, torna l’appuntamento con Da noi a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Per questa puntata, nel salotto di Francesca Fialdini, pronti a raccontarsi e a mettersi in gioco, arriveranno: il cantante e compositore Red Canzian, che presenterà “Casanova Opera Pop”, lo spettacolo di cui firma le musiche, che riparte in tour dopo il grande successo della prima stagione; Nancy Brilli, attualmente al cinema con il film “Amici per la pelle” e in scena a teatro con lo spettacolo “Manola”; Tosca D’Aquino, protagonista dell’attesissimo film per la tv, in onda prossimamente su Rai1, “Tutto per mio figlio”, e Massimo Bernardini, al timone del seguitissimo programma di Rai3 “Tv Talk”.