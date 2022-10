Cristina D’Avena feat. Gem Boy

(Adnkronos) – Non potevano mancare a un appuntamento così importante la regina delle sigle Cristina D’Avena, reduce dai festeggiamenti per i 40 anni di carriera.

Per tutti gli amanti delle sigle, il 31 ottobre sarà un Halloween davvero speciale con la Anime Night, che verrà introdotta dallo show “Neverland” degli Animeniacs Corp. e culminerà nel concerto dalla regina delle sigle Cristina D’Avena, accompagnata dall’irriverenza dei mitici Gem Boy, alle ore 22:30.

Per partecipare a questo evento, oltre al biglietto di Lucca Comics & Games, sarà necessario un coupon gratuito da ritirare presso il Welcome Desk situato in Piazzale Verdi, fino ad esaurimento posti.