Crema da notte: 3 buone ragioni per utilizzarla

La crema notte è un prodotto di bellezza tutt’altro che innovativo: esiste infatti ormai da decenni e tutti i migliori brand continuano a produrne, con diverse composizioni in modo da assecondare le esigenze dei vari tipi di pelle. Eppure, sono ancora parecchie le persone che sono riluttanti ad utilizzare la crema notte, perché pensano erroneamente che sia inutile e che si possa sostituire con quella da giorno. Vediamo allora insieme almeno alcune buone ragioni per usare la crema notte.

#1 Di notte la pelle è più ricettiva

Durante la notte la pelle è decisamente più ricettiva, in quanto la fase di ricostruzione e di ricambio cellulare avviene proprio in questo momento. Gli esperti sanno tutto ciò ed è per tale ragione che le creme notte sono caratterizzate da una formulazione differente rispetto a quelle da giorno. Lo scopo principale di una buona crema notte è quello di nutrire in profondità, proprio perché durante il riposo i principi attivi riescono a penetrare con maggior efficacia nell’epidermide.

#2 Previene la secchezza della pelle

La crema notte è formulata appositamente per nutrire la pelle in profondità ed è dunque più ricca rispetto ad una crema per il giorno. Questo per il semplice fatto che durante il riposo notturno l’acqua tende ad evaporare e la pelle dunque rischia di seccarsi. Grazie alle proprietà idratanti, la crema notte previene tutto questo mantenendo il giusto grado di nutrizione dell’epidermide senza per questo renderla troppo grassa.

#3 Non ha senso usare la crema da giorno

Un’altra ragione per cui vale la pena utilizzare la crema da notte è che non avrebbe senso usare esclusivamente quella da giorno. Se infatti la si applica sia al mattino che prima di coricarsi, il consumo di prodotto raddoppia e tanto vale acquistare una crema da notte specifica!

Rinunciare a questo prodotto di bellezza è una pessima idea, perché come abbiamo accennato la crema da notte non è assolutamente paragonabile a quella da giorno. La formulazione è del tutto differente, così come cambiano l’efficacia e le proprietà. D’altronde, se esiste e ancora oggi viene venduta significa che la crema notte non è inutile, anzi: si tratta di un prodotto indispensabile nella beauty routine.

Quale crema da notte scegliere

Se è importante utilizzare la crema da notte, è altrettanto importante scegliere un prodotto che sia di buona qualità e che sia anche specifico per le proprie esigenze. Così come avviene con la crema da giorno infatti, anche quella da notte è disponibile in varie tipologie in grado di assecondare le differenti necessità della pelle. Esistono prodotti appositamente pensati per contrastare le rughe e favorire ulteriormente il processo di rinnovamento cellulare, creme apposite per chi ha problemi di sensibilità e via dicendo. Scegliere dunque il prodotto giusto è importante, per ottenere il massimo dalla propria beauty routine.

Come applicare la crema notte

La crema notte va applicata con calma, effettuando dei movimenti delicati in modo da favorirne l’assorbimento e non dimenticando la zona del collo ed i lati del viso, che spesso vengono trascurati.