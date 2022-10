Covid oggi Toscana, 1.745 casi e 16 decessi: bollettino 29 ottobre

(Adnkronos) – Sono 1.745 i nuovi casi di Covid-19 oggi 29 ottobre in Toscana secondo i dati del bollettino diffuso dalla Regione. Si registrano da ieri altri 16 morti. Al momento in Toscana risultano pertanto 49.927 positivi, -0,5% rispetto a ieri. Di questi 472 (12 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 17 (stabili) si trovano in terapia intensiva. Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.004 tamponi molecolari e 8.635 tamponi antigenici rapidi: di questi il 18,1% è risultato positivo. Sono invece 1.959 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: l’89,1% di questi è risultato positivo.

L’età media dei nuovi positivi è di 55 anni circa (8% ha meno di 20 anni, 14% tra 20 e 39 anni, 35% tra 40 e 59 anni, 31% tra 60 e 79 anni, 12% ha 80 anni o più). In 49.455 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi.