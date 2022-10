Covid oggi Lombardia, 8.230 contagi e 17 morti: bollettino 19 ottobre

(Adnkronos) – Sono 8.230 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 ottobre 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 17 decessi.

I tamponi effettuati sono stati 43.994, per un indice di positività del 18,7%. In totale 42.844 decessi dall’inizio della pandemia. Negli ospedali lombardi sono ricoverati 1.192 positivi, stabili rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 23 (+4).

I nuovi positivi in provincia di Milano sono 2.353, di cui 892 a Milano città, a Bergamo 688, a Brescia 962, a Como 585, a Cremona 305, a Lecco 298, a Lodi 200, a Mantova 347, a Monza e Brianza 724, a Pavia 513, a Sondrio 178 e a Varese 867.