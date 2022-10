Covid oggi Lombardia, 7.983 contagi e 26 morti: a Milano 892 casi

(Adnkronos) – Sono 7.983 i nuovi contagi da covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 20 ottobre. Si registrano inoltre alti 26 morti. A Milano città i nuovi casi sono 892. 42.561 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 18,7%.

Tra i principali dati di oggi, il bollettino evidenzia il calo dei ricoverati: sono 20 quelli registrati in terapia intensiva, pari a 3 in meno di ieri e 1.181 quelli registrati negli altri reparti, 11 in meno di ieri. Aumentano invece i decessi: 26 quelli rilevati nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 42.870.

A livello provinciale, Milano conta 2.328 nuovi casi; Bergamo ne conta 677, Brescia 920, Como 643, Cremona 263, Lecco 303, Lodi 174, Mantova 342, Monza e Brianza 716, Pavia 474, Sondrio 188 e Varese 802.