Covid oggi Lombardia, 6.231 contagi e 13 morti: bollettino 9 ottobre

(Adnkronos) – Sono 6.231 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 9 ottobre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione (tasso di positività scende al 19,7%), mentre sono 13 i morti che portano il numero dei decessi totali a 42.657 da inizio pandemia. In aumento i ricoveri nei reparti ordinari (920, +32), sale a 15 il numero dei pazienti presenti nelle terapie intensive. Nel dettaglio i dati per le singole province: Milano 1611, Brescia 855, Monza e Brianza 509, Varese 598, Bergamo 609, Como 497, Pavia 338, Mantova 267, Cremona 194, Lecco 288, Lodi 141 e Sondrio 218.