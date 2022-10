Covid oggi Lazio, D’Amato: “Mascherine in ospedali e Rsa”

(Adnkronos) – L’Unità di crisi Covid della Regione Lazio valuta “opportuno mantenere l’utilizzo delle mascherine negli ospedali e nelle Rsa almeno per tutto il periodo dell’influenza stagionale classica che si sovrapporrà al Covid”. Pertanto, annuncia l’assessorato alla Sanità, “sarà diramata una determina per confermare alle strutture l’utilizzo delle mascherine e le modalità organizzative le cui responsabilità sono in capo alle direzioni sanitarie”.

“Questa determinazione di natura tecnica serve innanzitutto a tutelare gli anziani e i fragili”, afferma l’assessore alla Sanità del Lazio e responsabile dell’Unità di crisi Covid regionale, Alessio D’Amato.