Covid oggi Italia, Iss: Puglia unica regione a rischio alto

(Adnkronos) – Questa settimana, in Italia, la Puglia risulta essere l’unica regione classificata a rischio alto per Covid, per la presenza di molteplici allerte di resilienza. E’ quanto emerge dal monitoraggio di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. Altre 7 (Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Sardegna, Sicilia e Toscana) sono a rischio moderato, mentre le restanti 13 sono a rischio basso.